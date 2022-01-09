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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlen saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ise ulaşımda aksamalar yaşandı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekletiliyor.

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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