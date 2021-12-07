Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde trafik aksadı.

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekliyor.

Kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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