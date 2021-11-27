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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen yağış ve rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

Bazı altgeçit ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde araçlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Yağışlı havanın etkisini azaltmasıyla insanlar Konyaaltı Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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