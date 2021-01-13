Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

13.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:20
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi çevresinde ve Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu. Zemin kattaki bazı evlerde su baskını yaşandı.

Aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli fırtına nedeniyle Yıldız Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulunda spor salonunun çatısı zarar gördü.

Aynı mahallede park halindeki otomobil, devrilen ağacın altında kaldı, araçta hasar oluştu. Farklı bölgelerde uçan çatılar ve kopan ağaç dalları savruldu.

Bazı tabelalar yerinden çıktı. Antalya Yat Limanı ve Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Vatandaşlar, dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar yapılan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye; Döşemealtı Nebiler istasyonunda 98,3, Akdeniz Üniversitesi'ne 39,8, Kemer'de ise 40,8 kilogram yağış düştü.

Saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtınanın saat 19.00'a, gök gürültülü sağanağın da 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Seda Sayan Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:25:40. #1.15#
title