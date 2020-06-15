Antalya'da kutuyla şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru piton havasızlıktan öldü
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Antalya'da kutuyla şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru piton havasızlıktan öldü

Antalya'da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu, konuldukları kutuda havasızlıktan öldü.

Antalya'da kutuyla şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru piton havasızlıktan öldü
15.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:24

Antalya'da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu, konuldukları kutuda havasızlıktan öldü.

Kaş ilçesinden Antalya Otagarı'na gelen bir otobüsten aktarma amacıyla indirilen bagajlar X Ray cihazından geçirildiği sırada güvenlik görevlileri bir kutuda yılanlar olduğunu fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda boyları yaklaşık 2'şer metre 4 piton yavrusu bulunduğu ve yılanların havasızlıktan öldüğü belirlendi.

Kutuyu Kaş'ın Kalkan Mahalles'inde otobüse verdiği tespit edilen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlalden 7 bin 967 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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