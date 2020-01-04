Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.
Beden Mahallesi'ndeki dağlık alana kuş avlamak için 3 arkadaşıyla gelen Vedat Gökoğlu, dengesini kaybedip 20 metrelik uçurumdan düştü.
Gökoğlu'nun arkadaşlarının ihbarıyla UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu ip yardımıyla kurtarılan Gökoğlu, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşındı.
Vücudunda kırıklar oluşan Gökoğlu, bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.