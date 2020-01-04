Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı
Haberler » Güncel » Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Haber

Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.

04.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:46
Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı

'nın ilçesinde kuş avlarken uçurumdan düşen kişi, yardım ekiplerince kurtarıldı.

Beden Mahallesi'ndeki dağlık alana kuş avlamak için 3 arkadaşıyla gelen Vedat Gökoğlu, dengesini kaybedip 20 metrelik uçurumdan düştü.

Gökoğlu'nun arkadaşlarının ihbarıyla UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu ip yardımıyla kurtarılan Gökoğlu, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşındı.

Vücudunda kırıklar oluşan Gökoğlu, bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler