Antalya'da kurulan Inter Academy ile çocuklar hem futbol, hem İngilizce öğreniyor

ANTALYA (DHA) - DÜNYA devi futbol kulübü Inter'in futbol okulu Inter Academy, Antalya'da kuruldu. Akademide çocuklar futbolun yanı sıra haftada 80 dakika İngilizce eğitimi alırken, diyetisyen eşliğinde beslenme programı da çıkarılıyor.

İtalya Seria A ekiplerinden Inter, oyuncu yetiştirdiği Inter Academy'lerden birini Serkan Çeri ve TSSFC yatırımıyla Antalya'da açtı. Antalya'da ilk olan 6-17 yaş arası gençlerin hem futbol hem de haftada 80 dakika İngilizce eğitimi aldığı akademide, sporcular eğlenerek öğreniyor. Futbol antrenmanlarının yanında çocuklara sosyal hayatlarında başarılı ve sağlıklı olabilmeleri için diyetisyen tarafından beslenme programı hazırlanırken, psikolojik destek de sağlanıyor.

Antrenörlerden Furkan Kalkan, "Inter Academy'de çocuklarla beraber farklı antrenmanlar yapıyoruz. Öncesinde beslenme ve İngilizce eğitimlerini de burada alıyorlar. Gerek kondisyon anlamında gerek taktik anlamında Inter standartlarında bir antrenman uyguluyoruz" dedi.