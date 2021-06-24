Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
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Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga

Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk kavga Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elinde kürek ile karşısındakine vururken, bir kişinin ise ayağı bandajlı sekerek kavga ettiği görüldü. Kavganın devamında ise elinde tüfekle bölgeye gelen ama ateş etmeyen bir kişi, 'Ve kız silahı ver kız silahı' diye bağırdı. Silahla gelen kişiyi ise bir vatandaş, "Birader ayıptır yapma, birader yapma" diyerek ikna etmeye çalıştı. Arabanın etrafında bir süre devam eden kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Bijonlu kavga

Diğer kavga ise Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde trafikte meydana geldi. Araçlarından inen iki grup yumruk ve tekmeli kavgaya tutuştu. Kaşı taraftan bir kişi, eline aldığı bijon anahtarı ile lüks araca vurdu. Şahsın bijon anahtarını karşısındaki kişilere de savurduğu kavga tekme tokatlı bir süre devam etti. Kavgayı gören vatandaşlar büyük korku yaşarken, "Polisi çağırın, yapmayın, yapmayın" diyerek tedirginliklerini dile getirdi. Trafikteki kavga anı saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga
Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı tüfekli kavga - Haberler
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