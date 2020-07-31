Antalya'da kurbanlar aşırı sıcak ve korona virüs gölgesinde kesildi
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Antalya'da kurbanlar aşırı sıcak ve korona virüs gölgesinde kesildi

Antalya'da kurbanlar aşırı sıcak ve korona virüs gölgesinde kesildi Sıcak hava kurban kesimi yapan kasap ve vatandaşlara zor anlar yaşattı Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleriyle şekillenen kesim yerlerinde zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü Uyarılar sonrası kesim...

31.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:05

Antalya'da kurbanlar aşırı sıcak ve korona virüs gölgesinde kesildi

Sıcak hava kurban kesimi yapan kasap ve vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleriyle şekillenen kesim yerlerinde zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü

Uyarılar sonrası kesim yerlerinde yoğunluğun diğer yıllara göre az olduğu görüldü

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar belediyelerin kurban kesim yerlerine akın etti. Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemleriyle şekillenen kesim yerlerinde zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

Antalya'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez belediyeleri kentin farklı noktalarını kesim yeri olarak düzenledi. Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından vatandaşlar kesim yerlerine akın etti. Büyükbaş hayvan sahipleri, belediyenin ücretsiz kasaplarından yararlanmak için sıra numarası aldı ve beklemeye başladı.

Kurbanını kendi kesmek isteyenler ise Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde aile boyu kapalı pazar yerlerine geldi.

Kepez Belediyesi'nin kentin en büyük kapalı pazar alanı Cumartesi Pazarı'nda oluşturduğu kurban kesim yeri bayram namazının ardından hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıkların kesimi için gelen vatandaşlarla doldu. Kesilen bir kurbanlığın başında kadınından erkeğine ailenin her ferdinin elinde bıçak kurban etini işlemeye çalıştığı görüldü. Korona virüs gölgesinde gerçekleşen Kurban Bayramı'nda, kesim yerleri de yeniden düzenlendi.

"Zaman zaman mesafe ihlal edildi"

Kepez Belediyesi 75 kasap, 5 vinç, ve onlarca temizlik görevlisiyle vatandaşlara hizmet vermeye çalıştı. Belediye ekipleri bariyerlerle çevirili alana sırasıyla aldığı kurbanlıkları vinç yardımıyla uzman kasaplarının eşliğinde kesti.Kurban sahipleri ise kasapların çalışmasını bariyerlerin dışından takip etti. Belediye personeli kurduğu platformdan ve kesim yerlerinde gezen zabıta ekipleri aracılığıyla vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske takmaları noktasında uyardı. Sosyal mesafe kuralına bariyer içinde uyulurken, dışında uyulmadığı görüldü. Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocukların gözleri önünde kurbanların kesilmesi dikkat çekti.

"Sıcaklık zorladı"

Yüzde 65'lik nemle 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkta hem kasaplar hem de eti işleyen kurban sahipleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar el ve yüzünden dökülen teri sık sık ya kıyafetlerine yada kağıt havluyla sildi. Bazı vatandaşlar büyükbaş kurbanlarını güçlükle kesim yerine götürürken, bazılarının da hayvanların etini bütün olarak omuzlarında taşıdıkları görüldü.

Öte yandan Antalya'da diğer yıllara göre kurban kesim yerlerinde aşırı bir yoğunluğun olmadığı gözlemlendi.

"Görevimizi yapacağız"

Kurbanını severek kesime hazırlayan Cevdet Koçak, "Allah'a çok şükür bayrama eriştik. Virüs var, maskemizi takıyoruz elimizi yıkıyoruz. Bayram iyi geçiyor. Bu hayvanı keseceğiz. Kurban deceğiz Allah için görevimizi yerine getireceğiz."dedi.

"Sıcak var"

Aile boyu et işleme işi yapan Abdullah Bey, " Burada yoğunluk var ama hepimiz akrabayız. Sıcak var, nem var, havalar çok sıcak. Maske taktık eti doğruyoruz."diye konuştu.

Antalya'da kurbanlar aşırı sıcak ve korona virüs gölgesinde kesildi

Kaynak: İHA

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