ANTALYA'DA 'KURBAN TİMİ' GÖREVE HAZIR

08.08.2019 13:48

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların yakalanması için özel bir ekip kuruldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla belediyelerin hazırlıkları devam ediyor. Belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerinde hareketlilik artarken, kesim yapılacak yerlerde de hijyen çalışması başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu hazırlıklarının yanı sıra, kaçan büyükbaş kurbanların yakalanması için özel bir ekip oluşturdu. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü kapsamında Veteriner Hekim Ozan Ünal ve yanındaki iki görevli, Antalya'da bayramda kaçan hayvanların yakalanması için görev yapacak.

'KAÇAN HAYVANI KOVALAMAYIN'

Veteriner Hekim Ozan Ünal, zabıtanın 153 numaralı telefonuna gelen ihbarlara gittiklerini söyledi. İhbarlar sonrası vatandaşa telefonla bazı talimatlar verdiklerini kaydeden Ünal, Hayvan kaçarken sabit bir yerde durmuşsa yakalamaya çalışmamalarını ve onu kovalamamalarını istiyoruz. Hayvanı kovalamanız, bizim ona atacağımız iğne sayısını artırıyor. Vatandaşlarımızın olduğu yerde kalmasını istiyoruz. Eğer hayvan hareket halindeyse uzaktan takip etmelerini ve müdahale etmemelerini istiyoruz diye konuştu.

UYUŞTURUCU MADDENİN ETE ETKİSİ YOK

Sakinleştirici iğnelerle yakalamaya yönelik hamlede bulunduklarını dile getiren Ünal, Uyuşturucu iğnelerin ete yönelik sakıncası yok. İğnedeki etken madde hayvanın sakinleşmesini sağlıyor. Size doğru gelen bir hayvanı sakinleştirici iğne yapmadan yakalamaya çalışmak, size doğru gelen bir arabayı durdurmaya çalışmaya benzer dedi.

Kaynak: DHA