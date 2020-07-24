Antalya'da kurban pazarlarında Kovid-19 denetimi Antalya'da Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki kurban pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Antalya'da Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki kurban pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Belediye ekipleri Çamlıca ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarlarında vatandaşların kurban alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmaları için siperlik, dezenfektan ve maske dağıttı.

Kurban pazarlarına giriş ve çıkışın kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan zabıta ekipleri, pazarlara giren vatandaşların ellerine dezenfektan uyguladı, ateş ölçümü yaptı.

Pazar girişlerine dezenfekte tüneli yerleştirildi.

Kurban pazarlarına sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı, el hijyenine önem verilmesi, tokalaşma yapılmaması gibi uyarıların yer aldığı afişler asıldı.

Zabıta ekipleri, kurallara hassasiyetle uyulması konusunda kurban satıcılarını ve vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA