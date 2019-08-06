Antalya'da Kurban Bayramı tedbirleri masaya yatırıldı

06.08.2019 16:58

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram öncesi, bayram içi ve bayram sonrası, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, camiler, mezarlıklar ve AVM'lerde mağduriyet yaşanmaması için tedbirler alındı. Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanarak, yolcularında bilgilendirilmesinin sağlanması karara bağlandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramında alınacak tedbirler masayla yatırıldı. Toplantıya Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı il ve ilçe trafik birimleri sorumlu personelleri, otogar işletmesi yetkilileri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmaları temsilcileri ve yolun yapım bakım ve onarımından sorumlu kuruluşları katıldı. Toplantıda Kurban Bayramı tatili nedeniyle bayram öncesi, bayram içi ve bayram sonrası, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, camiler, mezarlıklar ve AVM'lerde mağduriyet yaşanmaması için tedbirler alınırken uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanarak, yolcularında bilgilendirilmesinin sağlanması karara bağlandı.

Ağır tonajlı araçlar uygun noktalarda bekletilecek

Toplantıda ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, tarım araçlarının uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi ve bu araçların fenni muayene ve sigortalarının denetiminin yapılması, yine trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda, birim amirleri tarafından gerekli görülmesi durumunda ağır tonajlı araçların ve tarım araçlarının trafik yoğunluğu sona erene kadar uygun noktalarda bekletilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda alınan diğer kararlar ise şu şekilde belirlendi:

"Motosiklet sürücülerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araç sürücülerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi yönünde çalışma yapılması. Kurban Bayramı tatilinin turizm sezonu içerisinde olması nedeni ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, başta trafik kazalarının yoğun olduğu güzergahlar olmak üzere, 10 kilometreye bir ekip düşecek şekilde planlama yapılması. Algılanan yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik olarak, ekiplerin görünür olmalarını sağlamak amacı ile ekip araçları yola 90 derece açıyla konuşlandırılarak yoğun bir şekilde trafik denetimlerinin yapılması. Hızdan kaynaklı trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerde kesintisiz olarak radarlı hız denetimlerinin yapılması. Alkollü olarak araç kullanımın yoğunlaştığı 24: 00-02: 00 saatleri arasında alkollü olarak araç kullanan sürücülere yönelik denetimlere ağırlık verilmesi. Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak Yüz Yüze İletişim kurulması. Şehirlerarası yolcu taşıyan tüm araçların denetlenmesi ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması. Sürücülerin araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaması yönünde uyarılarda bulunulması. Gabari dışı ağır taşıtların Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi olmadan trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi. Trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlere ek olarak Helikopter ve Drone ile de kusur ihlallerine yönelik olarak denetimler yapılması. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak üzere, trafik hizmetlerinde görevli büro personeli ile genel hizmet birimlerinden görevlendirilen resmi ve sivil ekipler ile personelleri de alınan tedbirlerde görevlendirilerek, bir önceki yıla göre Kurban Bayramı Tedbirlerinde görevlendirilen ekip ve personel sayısı iki katına çıkarılması. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotlarının yayınlanması ve denetimlerde el broşürlerinin dağıtılması. Yaya önceliği, güvenliğiyle ilgili Yaşam İçin Kısa Bir Mola sloganıyla oluşturulan Yaşam Tüneli'nde taşıt sürücülerine ve yolculara cep telefonu kullanımı ve hızlı araç kullanmanın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine veya fark edilmemesine neden olduğundan bahisle kısa video/slayt gösterimleri yapılması. Kurban satış ve kesim noktalarında ilgili belediyeler tarafından otopark alanları oluşturulması." - ANTALYA

Kaynak: İHA