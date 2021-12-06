Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor - Haberler
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Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

Antalya'da havadan ve karadan yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 835 sürücüye para cezası kesildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan ve karadan yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 835 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, helikopter ve drone destekli, emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda 29 Kasım-6 Aralık'ta denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 835 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 araç ve 391 yolcu olmak üzere 496 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

Turizm merkezi Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

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AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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