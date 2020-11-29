Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

29.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:33

Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu -Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5-6 metre yükseklikte suyun aktığı ırmağın, bu yıl kuruması bölge halkını üzdü Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı tamamen kurudu.

Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

-Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5-6 metre yükseklikte suyun aktığı ırmağın, bu yıl kuruması bölge halkını üzdü

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı tamamen kurudu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olmuştu! Geldiği gibi ortadan kayboldu
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Ermeni ordusundan alçak tuzak! Geri çekilmek için istedikleri sürede bakın ne yapmışlar
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan Üzümdere Irmağı'nda su kalmadı. Irmakta bundan birkaç ay önce sadece yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmıyordu. Yağışların gelmemesi nedeniyle kalan o su birikintileri de kurudu.

Bölgede yaşayanlardan 52 yaşındaki Osman Yakabaşı, her yıl Üzümdere Irmağına geldiğini ve kasım ayının bu son günlerinde ise en az 5-6 metre civarında su olduğunu hatırlattı.

Bugün ırmaktan bir damla suyun bile akmadığını söyleyen Yakabaşı, "Önceki yıllarda Kasım ayına kadar ırmaktan az da olsa su akardı. Irmağın kuruduğunu ikinci kez görüyorum. Çocukluğumdan buyana ırmağa gelir giderdim. Son iki yıldır ırmağın kuruduğunu görmedim. Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum kışın kar yağmaması" dedi.

"Damla su kalmadı"

Irmağı kuru şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Osman Yakabaşı, "Burası içler acısı. Ağaçların kökleri çıkmış, damla su yok. Buraya her sene çocuklarımla piknik yapmaya geliyordum. Bugün günlerden 29 Kasım 2020 bu aylarda burada eskiden 5-6 metre yükseklikte su bulunurdu. Yağmur yok. Doğa bitiyor. İnşallah yakın zamanda yağmurlar yağmaya başlar. Eskiden burada alabalık ve yengeç ve canlılar bulunurdu. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Damla su yok. Ağaçların kökleri ortada kalmış." diye konuştu.

Üzümdere Irmağı üzerinde alabalık üretimi yapan üç balık çiftliği ise vadide su kalmadığı için tesislerinin tamamını Manavgat ilçesine taşıdıkları bildirildi.

Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu
Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu
Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu
Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI

İlgili Haberler

Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: 'Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok'
Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: "Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok"
Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi
Antalya'da 8'inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi
Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
Antalya'da 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Sezen Aksu Enes Batur Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Stjepan Tomas Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 15:48:59. #1.15#
title