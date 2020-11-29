Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu -Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5-6 metre yükseklikte suyun aktığı ırmağın, bu yıl kuruması bölge halkını üzdü Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı tamamen kurudu.

Antalya'da kuraklık nedeniyle Üzümdere Irmağı kurudu

-Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5-6 metre yükseklikte suyun aktığı ırmağın, bu yıl kuruması bölge halkını üzdü

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı tamamen kurudu.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan Üzümdere Irmağı'nda su kalmadı. Irmakta bundan birkaç ay önce sadece yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmıyordu. Yağışların gelmemesi nedeniyle kalan o su birikintileri de kurudu.

Bölgede yaşayanlardan 52 yaşındaki Osman Yakabaşı, her yıl Üzümdere Irmağına geldiğini ve kasım ayının bu son günlerinde ise en az 5-6 metre civarında su olduğunu hatırlattı.

Bugün ırmaktan bir damla suyun bile akmadığını söyleyen Yakabaşı, "Önceki yıllarda Kasım ayına kadar ırmaktan az da olsa su akardı. Irmağın kuruduğunu ikinci kez görüyorum. Çocukluğumdan buyana ırmağa gelir giderdim. Son iki yıldır ırmağın kuruduğunu görmedim. Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum kışın kar yağmaması" dedi.

"Damla su kalmadı"

Irmağı kuru şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Osman Yakabaşı, "Burası içler acısı. Ağaçların kökleri çıkmış, damla su yok. Buraya her sene çocuklarımla piknik yapmaya geliyordum. Bugün günlerden 29 Kasım 2020 bu aylarda burada eskiden 5-6 metre yükseklikte su bulunurdu. Yağmur yok. Doğa bitiyor. İnşallah yakın zamanda yağmurlar yağmaya başlar. Eskiden burada alabalık ve yengeç ve canlılar bulunurdu. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Damla su yok. Ağaçların kökleri ortada kalmış." diye konuştu.

Üzümdere Irmağı üzerinde alabalık üretimi yapan üç balık çiftliği ise vadide su kalmadığı için tesislerinin tamamını Manavgat ilçesine taşıdıkları bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI