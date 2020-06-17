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Antalya'da kupa derbisi heyecanı

Antalya'nın Süper Lig takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası'nda şehrin hangi takımının finale yükselip, Trabzonspor'un rakibi olacağı merakla bekleniyor.

Antalya'da kupa derbisi heyecanı
17.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:17

Antalya'nın Süper Lig takımları Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası'nda şehrin hangi takımının finale yükselip, Trabzonspor'un rakibi olacağı merakla bekleniyor.

Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Alanyaspor arasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasında, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Antalya derbisinde 12. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 5 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4 galibiyeti bulunuyor. Antalya takımları, iki maçta ise yenişemedi.

Alanyaspor 1-0'lık skor avantajıyla sahaya çıkacak

Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İlk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, elde ettiği skor avantajını koruyup, rakibini kupa dışına itmek istiyor.

Kupa tarihinde ilk defa yarı finale yükselen Alanyaspor'un finale çıkması durumunda, ilk finalist Trabzonspor ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşılaşacak.

Antalyaspor ise daha önce Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını göstermiş, rakibi Galatasaray'a 5-3 yenilmişti.

Süğlün: "Finale yükselebilecek güçteyiz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları rövanş maçında gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecek." ifadesini kullanan Süğlün, her iki takım oyuncuları arasında dostça bir mücadele olacağına inandığını vurguladı.

Süğlün, futbol adına güzel bir karşılaşma olmasını dileyerek, "Kardeş takımımız Alanyaspor'a karşı evimizde oynadığımız ilk maçtaki 1-0'lık yenilgi, belki bizim açımızdan skor dezavantajı olarak görülebilir ama biz bunu tersine çevirip, finale yükselebilecek güçteyiz. Sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız." dedi.

Taraftarlar mücadeleyi televizyondan takip edecek

Her iki takımın taraftarları da mücadelenin sonucunu merakla bekliyor. Hem Alanyaspor hem Antalyaspor taraftarları, maçı kendi takımlarının kazanmasını istiyor.

Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, kentin güzide iki takımının kupa maçında bir kez daha kozlarını paylaşacağını dile getirdi.

Antalya'nın iki Süper Lig takımının Türkiye Kupası'nda birlikte yarı finale çıkmasının önemli başarı olduğuna değinen Yıldız, şöyle konuştu:

"Kupayı Antalyaspor'un alacağına inanıyorum. Bizim Antalyaspor taraftarları olarak en büyük hayallerimizden biri Türkiye Kupası'nda şampiyonluktur. Sona yaklaştık, heyecanlıyız. Antalyaspor'un finale yükseleceğine inanıyorum. Futbol taraftarla güzel. En yakın zamanda seyircinin maçlardaki yerini alacağından ümitliyim."

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli de yarın akşam statta olamayacaklarını, televizyondan maçı takip edeceklerini belirtti.

Antalyaspor'un finale çıkıp Türkiye Kupası'nı kazanmasını istediklerini kaydeden Güneyli, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde tribünde birer, ikişer koltuk boş bırakarak, sosyal mesafeli, maskeli olarak statta yerimizi almak isterdik. Maçların bu süreçte seyircisiz oynanması kararından dolayı maalesef stattaki yerlerimizi alamıyoruz. Mecburen takımımızı ekran başında destekleyeceğiz. Tribünleri özledik. İnşallah finale çıkan taraf biz oluruz ve o karşılaşmaya kadar da kısıtlama kaldırılır ve tribünlerdeki yerimizi alırız."

Kaynak: AA

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