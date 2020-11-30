Kümese giren pitbull tavukları telef etti
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Kümese giren pitbull tavukları telef etti

30.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:49

Antalya'da kümese giren pitbull çok sayıda tavuğu telef etti.

Antalya'da kümese giren pitbull çok sayıda tavuğu telef etti.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Alkan Altun, sabah saatlerinde bahçesinde pitbull cinsi köpek gördü.

Uzaklaştırmak istediği köpeğin kendisi ve annesine de saldırmaya çalışması üzerine evinden çıkamayan Altun, Döşemealtı Belediyesinden yardım istedi.

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Bu sırada evin bahçesindeki kümese giren köpek, çok sayıda tavuğu telef etti.

Kendisine de saldırmaya çalışması nedeniyle pitbullu kümesten uzaklaştıramayan Altun, tavukların köpek tarafından telef edilme anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirdiği köpek kümesten çıkartıldı.

Altun, AA muhabirine, köpeğin kendisine ve annesine de saldırdığını belirterek, bu nedenle müdahale edemediklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin yardımını beklemekten başka çarelerinin kalmadığını ifade eden Altun, "Tavuklarımızın telef olmasını çaresizce izledik. Köpek kime ait ve bahçemize nasıl geldi bilmiyorum. Bize de zarar verebilirdi." dedi.

Kümese giren pitbull tavukları telef etti
Kümese giren pitbull tavukları telef etti
Kümese giren pitbull tavukları telef etti
Kümese giren pitbull tavukları telef etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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