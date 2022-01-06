Antalya'da kümese giren karakulak doğaya bırakıldı - Haberler
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Antalya'da kümese giren karakulak doğaya bırakıldı

Antalya'da kümese giren karakulak doğaya bırakıldı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kümese giren karakulak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kümese giren karakulak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de görülen yabani kedi türlerinden biri olan karakulağın (caracal caracal) avlanmak için bir kişinin kümesine girdiği belirtildi.

Kümes sahibinin Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler karakulağı yakaladı.

Dişi olduğu belirtilen karakulak, kafese alınarak vakit geçirmeden doğaya bırakıldı.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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