Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza kesildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye, 58 bin 318 lira ceza uygulandı.