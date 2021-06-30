Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza kesildi

Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye, 58 bin 318 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan ve yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye, 58 bin 318 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyar Mahallesi'nde M.Ç'ye ait evde kumar oynandığı bilgisi üzerine hareket geçti.

Eve giden jandarma ekipleri, 13 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ev sahibi M.Ç'ye "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan, 12 kişiye de kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 58 bin 318 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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