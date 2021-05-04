Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza uygulandı.