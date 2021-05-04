Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi

Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kıraathanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde kumar oynandığını tespit ettikleri E.Y.A'nın işlettiği işyerine operasyon düzenledi.

Kıraathanede kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 16 kişiye 71 bin 376 lira ceza kesildi.

E.Y.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı
Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı
Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Yaşar Güler Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Yaşar Burcu Biricik Hakan Sabancı Ayşegül Yıldız
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:16:52. #1.16#

title