Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 51 bin 519 lira ceza uygulandı.