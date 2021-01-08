Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 46 bin 674 lira ceza

Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 46 bin 674 lira ceza uygulandı.