Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 46 bin 674 lira ceza
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Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 46 bin 674 lira ceza

08.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:18
Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 46 bin 674 lira ceza

Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 46 bin 674 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 46 bin 674 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'ndeki evin arkasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 9 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 46 bin 674 lira ceza kesildi.

Ayrıca iki ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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