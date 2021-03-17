Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirleri ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi
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Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirleri ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi

17.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:58
Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirleri ihlal eden 15 kişiye para cezası verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 52 bin 35 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 52 bin 35 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahvehaneye giden ekipler, 15 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamak suçlarından toplam 52 bin 35 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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