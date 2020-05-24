Antalya'da kumar oynayan 9 kişiye, para cezası
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Antalya'da kumar oynayan 9 kişiye, para cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye, 64 bin 231 lira ceza kesildi.

Antalya'da kumar oynayan 9 kişiye, para cezası
24.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:12

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye, 64 bin 231 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesi Şahinler Mahallesi'ndeki bir restoranda kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek, kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak, kapalı alanda sigara içmek gibi suçlardan toplam 64 bin 231 lira ceza verildi.

Restoranda yapılan aramada, ayrıca bir tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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