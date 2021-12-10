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Antalya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi

Antalya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza kesildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede kumar oynayan 4 kişiye, 5 bin 344 lira ceza uygulandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede kumar oynayan 4 kişiye, 5 bin 344 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde B.A'ya ait kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine hareket geçti.

İş yerine giden jandarma ekipleri, 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İş yeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatılırken, 4 kişiye de kumar oynamaktan 5 bin 344 lira idari ceza kesildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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