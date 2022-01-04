Antalya'da kumar oynayan 3 kişiye ceza kesildi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye, 5 bin 460 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde E.K.'ye ait kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine hareket geçti.

İş yerine giden jandarma ekipleri, 3 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İş yeri sahibine "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatılırken, 3 kişiye de kumar oynamaktan 5 bin 460 lira idari ceza kesildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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