Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye 89 bin 534 lira idari ceza uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye 89 bin 534 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahyalar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek, kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak, kapalı alanda sigara içmek" gibi suçlardan 89 bin 534 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur