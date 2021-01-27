Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

27.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:10
Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda tarihi eser olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda tarihi eser olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çobanlık yapan İ.Ç'nin Karadağ Mahallesi'nde bulunan çadırında kumar oynattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Çadırda yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde motif bulunan 12 metal sikke, metal kanca şekilli parça, metal halkalı düğme ve bin 420 lira ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle de bin 326 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da kumar operasyonunda tarihi eser ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:12:46. #1.16#
title