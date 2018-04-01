Antalya'da Kumar Operasyonu
Antalya'da düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişi hakkında para cezası uygulandı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişi hakkında para cezası uygulandı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kumar (tombala) oynandığı tespit edilen bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 61 kişiye 16 bin lira para cezası uygulandı.
İşletme sahibi oldukları tespit edilen 4 kişi hakkında da "Kumar oynatmak" suçlamasıyla idari işlem yapıldı, iş yerleri mühürlendi.
İşletmelerde bulunan çok sayıda pul, tombala kartı, top gibi malzemelere el konuldu.