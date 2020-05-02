Antalya'da kumar baskınına 160 bin TL para cezası
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Antalya'da kumar baskınına 160 bin TL para cezası

Antalya'da kumar baskınına 160 bin TL para cezası
02.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:54

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otele düzenlediği baskında 10 kişi ve kumar oynayanlara yer temin eden kişiye aralarında sosyal mesafenin ihlalinin de bulunduğu 7 ayrı suçtan toplam 159 bin 858 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otele düzenlediği baskında 10 kişi ve kumar oynayanlara yer temin eden kişiye aralarında sosyal mesafenin ihlalinin de bulunduğu 7 ayrı suçtan toplam 159 bin 858 lira idari para cezası uygulandı.

Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT Timi tarafından baskın yapıldı. Baskında kumar oynayan 10 kişi suç üstü yakalandı.

Şahısların üzerinde kumar oynamaya kullandıkları 5 bin 762 lira, 50 Euro ve 8 bin 100 dolar para ile masa üzerinde 2 adet okey takımı ve 6 deste iskambil kağıdı ele geçirilerek el konuldu. Kumar oynayan 10 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine istinaden kişi başı bin 225 lira olmak üzere 12 bin 250 lira, kumar oynayan 10 kişi ve mekan sahibi 1 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32 Maddesine istinaden toplam 4 bin 312 lira, kumar oynayan ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şahıslara Umumi Hıfzısıhha Kanununda sosyal mesafeyi ihlal etmek suçundan 34 bin 650 lira ve otelde konaklayan 10 kişinin otel kaydının yapılmamasından dolayı 90 bin 120 lira, TAPDK belgesi olmadan alkol satışı yapıldığından dolayı 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının düzenlenmesine dair kanunun 8/5-g maddesi gereğince 15 bin 947 lira, işletmenin restoran bölümünde sigara içilmesinden dolayı 4207 Sayılı Kanunun 5/2 maddesi gereğince 2 bin 579 lira olmak üzere şahıslara toplam 159 bin 858 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Kumar için yer temin eden S.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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