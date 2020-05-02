Antalya'da kumar baskına 160 bin TL para cezası
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Antalya'da kumar baskına 160 bin TL para cezası

Antalya'da kumar baskına 160 bin TL para cezası
02.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:40

Antalya'da kumar baskına 160 bin TL para cezası Oteli kumarhaneye çeviren 11 kişiye operasyon düzenlendi Kumar oynayan 10 kişi ve işletme sahibine 7 ayrı suçtan ceza yağdı Antalya'nın Kumluca ilçesinde Jandarmanın bir otele yaptığı baskında kumar oynayan 10 kişi ve işletme sahibine...

Antalya'da kumar baskına 160 bin TL para cezası

Oteli kumarhaneye çeviren 11 kişiye operasyon düzenlendi

Kumar oynayan 10 kişi ve işletme sahibine 7 ayrı suçtan ceza yağdı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Jandarmanın bir otele yaptığı baskında kumar oynayan 10 kişi ve işletme sahibine aralarında sosyal mesafenin ihlalinin de bulunduğu 7 ayrı suçtan toplam 159 bin 858 lire idare para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT Timi tarafından baskın yapıldı. Baskında kumar oynayan 10 kişi suç üstü yakalandı.

Şahısların üzerinde kumar oynamaya kullandıkları 5 bin 762,50 lira, 50 Euro ve 8 bin 100 Dolar para ile masa üzerinde 2 adet okey takımı ve 6 deste iskambil kağıdı ele geçirilerek el konuldu. Kumar oynayan 10 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine istinaden kişi başı bin 225 lira olmak üzede 12.250 lira, kumar oynayan 10 ve Kumar oynatan 1 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32 Maddesine istinaden toplam 4 bin 312 lira,tumar oynayan ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şahıslara Umumi Hıfzısıhha kanununun sosyal mesafeyi ihlal etmek suçundan 34 bin 650 lire ve ayrıca otelde konaklayan 10 kişinin otel kaydının yapılmamasından dolayı 90 bin 120 lira, TAPDK belgesi olmadan alkol satışı yapıldığından dolayı 4733 Sayılı Tütün, Tütün mamülleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunun 8/5-g maddesi gereğince 15 bin 947 lira, işletmenin restoran bölümünde sigara içilmesinden dolayı 4207 Sayılı kanunun 5/2 maddesi gereğince 2 bin 579 lira olmak üzere şahıslara toplam 159 bin 858 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Kumar için yer temin eden S.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da kumar baskına 160 bin TL para cezası

Kaynak: İHA

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