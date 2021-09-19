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Antalya'da "Kullanılmış Bakır Kap Müzesi" açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da "Kullanılmış Bakır Kap Müzesi" açıldı Osmanlı dönemine ait yaklaşık bin 200 bakır kap sergileniyor Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Kuyucak Mahallesi'nde kullanılmış tarihi bakır eşyalarının sergilendiği köy okulu müze haline getirildi.

Antalya'da "Kullanılmış Bakır Kap Müzesi" açıldı

Osmanlı dönemine ait yaklaşık bin 200 bakır kap sergileniyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Kuyucak Mahallesi'nde kullanılmış tarihi bakır eşyalarının sergilendiği köy okulu müze haline getirildi. Kuyucaklı iş insanı Taylan Özer'in öncülüğünde kurulan ve Kuyucak muhtarı ile köy halkının da katkıda bulunduğu müzede yaklaşık bin 200 adet kullanılmış bakır kap sergileniyor.

"Tarihe ışık tutuyor"

Kuyucak Mahallesinde ilkokulda açılan "Kullanılmış Bakır Eserleri Müzesi'nin kurucusu Taylan Özer, tarihi eserlerin toplumun geçmişle ve gelecek arasında bir bağ oluşturduğunu belirterek, sergilenen eserlerin tarihi özelliklerinden dolayı ziyaretçilerde tarihe ve tarihi eşyalara sahiplenme bilinci artırdığını söyledi.

Osmanlı dönemine ait yaklaşık bin 200 bakır kapın sergilendiği müzede bulunan tarihi eserlerle ile ilgili de bilgi veren Özer, "Müzede, Osmanlı döneminde yaşamış bakır ustalarına ait sanat eserleri sergilenmektedir. Tabaklar, tencereler, ibrikler, kazanlar, taslar, tepsiler, satıllar, sürahiler, yoğurt helkeleri, güğümler, sefer tasları, kantarlar gibi birçok etnoğrafik eser yer almaktadır" dedi.

"Babasının evinde bulunan bakırlarla başladı"

Köyde babasına ait evinin bulunduğunu ve tamir ettirmeye karar verdiğini anlatan Özer, " Babamın düğmeli evini üç yıl önce yaptırmak için yola çıktım. Bir gün evin bir kenarında bulunan bakır eşyaları gördüm. Evin altına bir raf yapıp buraya bakırları yerleştirdim. Köylüler benim bu hevesimi görünce daha sonra köylülerimde bana bakır vermeye başladı. Evin altına komple raflar yaptırdım. Bütün bakırları buraya dizdim. Bir gün muhtarımız yanıma gelerek ziyaret etti. "Burası çok güzel olmuş ve büyümüş. Burasını okula taşıyalım. Güzel bir müze yapalım" dedi. Yıllardır kapalı ve atıl durumda bulunan eski ilkokulu müze haline getirmek için gerekli izinleri aldık. Atıl durumda bulunan okulu müze haline getirmek için okulun pencerelerini yeniledik. Boya ve badanalarını yaptık. Kamera sistemi kurdurdum. Sınıflara vitrinleri yerleştirdik. Köylülerimiz de yaptıklarımı görerek seferber oldu. Evlerinde bakır, çanak, güğüm ve stil varsa getirmeye başladılar." dedi.

Bakır getiren köylülerin anılarını yaşatmak için her birinin isimlerini ve resimlerini asarak onların ismini ya=atmak istediğini söyleyen Özer şöyle devam etti: " Halen bana telefon açarak bakırları çanaklarını müzede sergilemek için bana vermek istiyorlar. Kendi köylümüzün ve Akseki yöresinin kendilerine ait bakırdan kullandıkları mutfak eşyalarını burada sergiliyorum. Bu kaplar 40-50 yıl öncesine kadar kullanılıyordu. Fakat şu anda 30-40 yaş arasındaki gençler bunları bilmiyorlar. Artık bunları kullanmıyorlar. Eskiden alüminyum çıkıncaya kadar bu bakırlar kullanılıyordu. Bu bakır dünyasını yaşatmak benim için ayrı bir zevktir. Ben keyif alıyorum.

Antalya'da Kullanılmış Bakır Kap Müzesi açıldı

Antalya'da Kullanılmış Bakır Kap Müzesi açıldı

Antalya'da Kullanılmış Bakır Kap Müzesi açıldı

Antalya'da
İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da 'Kullanılmış Bakır Kap Müzesi' açıldı - Haberler
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