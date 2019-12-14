Antalya'da kullandığı otomobil direğe çarpan sürücü yaralandı
Antalya'da kullandığı otomobil direğe çarpan sürücü yaralandı.
14.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:08
Antalya'da kullandığı otomobil direğe çarpan sürücü yaralandı.
Durmuş Yavuz (24) yönetimindeki 07 AIP 173 plakalı minibüs, Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Telefon direğine çarparak duran aracın sürücüsü Durmuş, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA