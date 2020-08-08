Antalya'da kullandığı araç aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde kullandığı araç aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.
08.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:58
Antalya'nın Serik ilçesinde kullandığı araç aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı.
İbrahim Karademir idaresindeki 03 UY 168 plakalı otomobil, Eminceler Mahallesi mevkisinde aydınlama direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü Karademir, kaza yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karademir, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA