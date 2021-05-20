Antalya'da Kudüs'e destek konvoyu

İsrail'in Filistinlilere saldırıları Manavgat'ta Kudüs konvoyu oluşturularak protesto edildi.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları Manavgat'ta Kudüs konvoyu oluşturularak protesto edildi.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Manavgat'ta 'İşgale Ses Ver' sloganıyla Kudüs konvoyu oluşturularak protesto edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Siyonist şebeke İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını dur durak bilmeden sürdürdüğüne dikkat çekilerek, "İsrail'in Gazze ve Filistin'de yapmış olduğu saldırılara tepki koymak ve Filistinli kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı göstermek adına Büyük Kudüs Konvoyu etkinliğini tüm Türkiye genelinde gerçekleştiriyoruz. Büyük Kudüs Konvoyu'yla İsrail'in masum Filistin halkına yönelik saldırıları lanetlenmektedir" denildi.

Manavgat'ta oluşturulan konvoy, Külliye Camisi yanında toplandı."İşgale Ses Ver" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı. Külliye Cami önünde başlayan konvoy, şehir içerisinde belirli güzergahlarda tur attı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı