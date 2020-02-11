Antalya'da kuaförler, kadın müşterilerine meme kanserini anlatacak

11.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:28

Antalya'da başlatılan "Sohbetimiz sağlık olsun" projesi kapsamında eğitim verilecek kuaförler, kadın müşterileriyle meme kanseri üzerine sohbet edecek.

Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası, Antalya Büyükşehir, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, meme kanseri konusunda kadınların bilinçlendirilmesi ve erken tanının önemine değinildi.

Proje kapsamında kuaförlerde asılması için hazırlanan bilgi notlarındaki 10 soruyla meme kanserine dikkati çekilecek.

Türkiyede 8 kadından birinin yaşamının bir bölümünde meme kanseri ile karşılaştığını belirten Gürkan, erken tanının önemini vurguladı.

Kadınların kuaförde vakit geçirmeyi ve sohbet etmeyi sevdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kuaförlerle hanımlarımız arasında güzel bir bağ var. Hanımlarımızın kuaför esnafı ile güzel paylaşımları var. Bu kadar önemli sohbetin arasında başka bir konu da eklenir, saç renginden başka bir şey konuşulur diye düşündük. Bu eklenen şey, kadınlarımızın yaşamlarını kurtarabilir. Kuaför arkadaşlarımızın 'En son ne zaman mamografi yaptırdınız' cümlesi, müşterisinin hayatını değiştirebilir. Projeyle kadınların saç rengini konuşurken, meme kanseri ve sağlığını da konuşmasını sağlamak istiyoruz."

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, projenin Türkiye'ye örnek olacağına inandığını söyledi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise kuaförlerin müşterileriyle meme kanseri hakkında sohbet edip, onları bu konuda bilgilendireceğini ve tarama yaptırmaya yönlendirici konuşmalar yapacağını belirtti.

Projenin pilot il olarak seçilen Antalya'da kalmaması gerektiğine dikkati çeken Ege, kuaförlerin meme kanserine tanışıklığı arttıkça, bu konuda elçi olacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: AA