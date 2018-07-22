Antalya'da KPSS'nin İlk Oturumu Başladı

Antalya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlar için erken saatlerde sınav salonlarına geldi.

Sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alınan adayların çanta, şapka, saat, cüzdan gibi aksesuarlar, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş, cam ve metal içerikli eşyalar, elektronik-mekanik cihazlar, müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile cetvel, pergel, açı ölçer ve benzeri araçları yanlarında bulundurmalarına izin verilmedi.

Sınava yetişmeye çalışan bazın adayların, koşarak salonlara girdiği görüldü.

Adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri için 130 dakika süre verildi.