Antalya'da koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Mehmet Yıldırım'ın (41) kullandığı 07 NOD 29 plakalı kamyon, Güneycik Mahallesi'nde önce bariyere ardından istinat duvarına çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyon sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Hatice Yıldırım (41) ile oğlu Murat Doğan Yıldırım (7) sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Doğan Yıldırım, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Hatice Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada kamyonetin kasasından etrafa saçılan çok sayıda koyun telef oldu.

Yıldırım ailesinin, Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası'ndan yükledikleri koyunları Manavgat'a götürmek için yola çıktıkları öğrenildi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Pınar Deniz
Spor Marcao Salih Uçan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:36:49. #1.11#