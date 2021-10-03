Antalya'da koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Mehmet Yıldırım'ın (41) kullandığı 07 NOD 29 plakalı kamyon, Güneycik Mahallesi'nde önce bariyere ardından istinat duvarına çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyon sürücüsü Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Hatice Yıldırım (41) ile oğlu Murat Doğan Yıldırım (7) sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Doğan Yıldırım, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Hatice Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada kamyonetin kasasından etrafa saçılan çok sayıda koyun telef oldu.

Yıldırım ailesinin, Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası'ndan yükledikleri koyunları Manavgat'a götürmek için yola çıktıkları öğrenildi.