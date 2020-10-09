Antalya'da Kovid-19'u yenen hemşire hastaneden alkışlarla uğurlandı
09.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:22
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavisi gören hemşire, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavisi gören hemşire, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Alanya ilçesinde özel bir hastanede çalışan hemşire Hatice Soylu, yurt dışından gelen yakınlarıyla temas ettikten sonra Kovid-19 testi yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Soylu, tedaviye alındı.
Tedavisinin ardından Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Soylu, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt