Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek denize giren 3 kişiye ceza

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Z.B. (45), O.Ş. (39) ve K.K'nin (26) Seyrek Çakıl Plajı'nda denize girdikleri tespit edildi.

Bu kişilere, 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci