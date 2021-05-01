Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek denize giren 3 kişiye ceza
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Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek denize giren 3 kişiye ceza

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek denize giren 3 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Z.B. (45), O.Ş. (39) ve K.K'nin (26) Seyrek Çakıl Plajı'nda denize girdikleri tespit edildi.

Bu kişilere, 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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