Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 768 bin 600 lira ceza
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Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 768 bin 600 lira ceza

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 244 kişiye 768 bin 600 lira ceza uygulandı.

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 768 bin 600 lira ceza
18.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:12

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 244 kişiye 768 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kumar ve salgınla mücadele kapsamında dernek, kıraathane, çay ocağı ve eğlence merkezlerine yönelik çalışma yapıldı.

Denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmadığı tespit edilen 244 kişiye 768 bin 600 lira ceza kesildi.

Kentte bazı adreslerde kumar oynadığı tespit edilen 112 kişiye, 137 bin 200 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, kumarda kullanılan 72 bin 620 lira ile 619 poker pulu, 28 deste iskambil kağıdı ve 488 okey taşı ele geçirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayşe Yıldız
Ayşe Yıldız
AA Editörü
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