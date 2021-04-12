Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 45 kişiye ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 45 kişiye 139 bin 950 lira ceza uygulandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 45 kişiye 139 bin 950 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik çalışma yaptı.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 45 kişiye 139 bin 950 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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