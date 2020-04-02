Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Antalya'da şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu alması yönündeki kararı doğrultusunda denetim yapıldı.

Denetimlerde ekipler, yolcu ve sürücüleri kurallara uymaları ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Ekipler tarafından 45'i ticari, 307'si toplu taşıma aracı, 53'ü hususi, 31'i de otogar giriş çıkışlarında olmak üzere toplam 436 araç kontrol edildi. 3211 yolcunun bilgilendirildiği denetimlerde, 6 araca da ceza uygulandı.

Kaynak: AA