Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
10.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:02
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında maske ve trafik kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma sınırlamasına uyulup uyulmadığına bakan, maske kontrolünü yapan ekipler, sürücü ve yolcuları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda bilgilendirdi.
Yaklaşık iki saat süren uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA