Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen 22. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı
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Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen 22. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı

Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen 22. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Spor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezon, Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri ile başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde sezon, Antalya'da düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri ile başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen güreşlere, Kumluca Karatepe Stadı'nda dualarla start verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sezonun ilk organizasyonunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güreşecek pehlivanlara başarılar dileyen Köleoğlu, "Salgın nedeniyle tüm tedbirleri aldık. Özlemle beklenen ata sporumuz yağlı güreşleri en güzel şekilde yapacağız. Güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Güreş Federasyonumuza, saha görevlilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Alt boylardaki müsabakalarla başlayan ve iki gün sürecek organizasyona, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 300 güreşçi katılıyor.

Bu arada, müsabakalar öncesi güreşçilere Kovid-19 PCR testi uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen 22. Kumluca Yağlı Güreşleri başladı - Haberler Spor
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