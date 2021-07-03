Antalya'da Kovid-19 ile mücadelede üçüncü doz aşı uygulanıyor

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere üçüncü doz aşı uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki sağlıkçılara ve 50 üstü vatandaşlara üçüncü doz aşıları yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Ünal Hülür, Antalya'da aşılama çalışmalarının hız kesmeden başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

Kent genelinde aşı olan kişi sayısının giderek arttığını, üçüncü doz aşılamanın da başladığını vurgulayan Hülür, "İl genelinde yapılan toplam aşı sayısı 1 milyon 707 bin 257 ulaştı. 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımızın hangi aşı olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını bilim kurulumuz öneriyor." ifadesini kullandı.

Hülür, ikinci doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşların ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi.

Üçüncü doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliğinin olmadığını vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Bu konuda tercih kişilere aittir. Aşılama hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına kadar götürerek, sağlık çalışanlarının üstün gayretleri ve dayanışmalarıyla birlikte daha sağlıklı yarınlara kavuşacağız. Ayrıca tüm aşı uygulamalarına rağmen maske ve mesafe kurallarının ihlal edilmemesi gerekir. Tüm sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bu mücadelede canla başla çalışıyoruz. Mücadelenin sonunda mükafatımızı alacağımızı biliyoruz. Bizler aşı olduk, sizleri de bekliyoruz."

Hülür, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Biriminde üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam