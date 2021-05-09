Antalya'da Kovid-19 hastası avukat tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı Açıklaması
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Antalya'da Kovid-19 hastası avukat tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Antalya'da Kovid-19 hastası avukat tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve 25 günlük tedavi sürecinde 8 gün yoğun bakımda kalan avukat Yaşar Topal, hastalığın ciddiye alınarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve 25 günlük tedavi sürecinde 8 gün yoğun bakımda kalan avukat Yaşar Topal, hastalığın ciddiye alınarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda AK Parti eski ilçe başkanı olan Topal, tedavisinin devam ettiği hastane odasında, hastalığı sürecinde yaşadığı zorlukları gazetecilerle paylaştı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasına rağmen virüse yakalandığını belirten Topal, hastalığı oldukça ağır geçirdiğini söyledi.

Askerliğini dağcı komando olarak yaptığını dile getiren Topal, "Mavi bereliydim. 'Komandoyu bu hastalık yerle bir edemez' diyordum. Çünkü Şemdinli, Aktütün, Bayraktepe'de görev yaptım. Hiçbir terörist beni alt edemedi ama korona çok sinsi şekilde geldi. Gözümle göremediğim düşmanı imha edemedim. Entübe oldum, 8 gün yoğun bakımda yattım." diye konuştu.

Topal, Kovid-19'un olmadığı yönünde iddialarda bulunanlara tepki göstererek, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hastalığı boyunca sıkıntılı anlar yaşadığını anlatan Topal, "2 yaşında bir kızım var. Neredeyse bu hastalık kızımı babasız bırakacaktı, ailemden beni koparacaktı. Hastalığı ciddiye alın, kurallardan asla taviz vermeyin." dedi.

Bu süreçte en büyük desteğin moral olduğuna dikkati çeken Topal, ailesinin, arkadaşlarının ve doktorların sayesinde sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Topal hastalığı sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'ye de teşekkür etti.

"Kovid-19 bir gerçek, önlemlere uyulmaması tehlikeli"

Topal'ın tedavi gördüğü hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Dr. Mehmet Akdoğan da Topal'ı solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle bir müddet yoğun bakım ünitesinde tuttuklarını söyledi.

25 günlük bir tedavinin ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Akdoğan, "Kovid-19 bir gerçek, inkar edilmesi, önlemlere uyulmaması son derece tehlikeli. Halkımıza önlemlere uymaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığının açıkladığı bilgilerin dışındaki hiçbir bilgiye itibar edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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