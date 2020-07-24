Antalya'da Kovid-19 denetlemesi Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Kovid-19 tedbirleri kapsamında, taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokantalar, kafeler, kır bahçeleri, dernek lokalleri, düğün yerleri, kuaför, güzellik merkezleri, piknik alanları, yüzme havuzu, hamam, spor merkezleri, lunapark, sinema gibi 3 bin 189 yerde denetim gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği koordinesinde 22 Temmuz'da yapılan denetimde, kurallara uymayan 2 konaklama tesisine bin 800 lira, 2 kahvehanedeki 5 kişiye 13 bin 500 lira ve bir ticari taksiye 288 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA