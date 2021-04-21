Antalya'da Kovid-19 denetimleri artacak
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Antalya'da Kovid-19 denetimleri artacak

Antalya'da Kovid-19 denetimleri artacak
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kentteki aşılama sayısının 690 bini aştığını belirterek, denetimlerden taviz verilmemesi çağrısında bulundu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kentteki aşılama sayısının 690 bini aştığını belirterek, denetimlerden taviz verilmemesi çağrısında bulundu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, çevrim içi düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, salgına karşı mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Bir yandan denetimlerin yapıldığını, diğer taraftan da aşılamaların sorunsuz gerçekleştiğini ifade eden Yazıcı, "Bir yılı aşkın bir süredir salgın dönemindeyiz. Aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar ilimizde 690 bini aşkın aşılama yapıldı. Bu iyi bir sayı. İnşallah bu süreç hızlı bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Önlemlere ve kurallara harfiyen uyulması çağrısında bulunan Yazıcı, ramazan ayında da denetimlere sıkı bir şekilde devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pazarların, ilçe merkezlerindeki kalabalık alanların kontrol altına alınması talimatını veren Yazıcı, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sahillerde gezi alanlarında kimsenin olmaması gerekiyor. Sahillerde market yok, gıda satan bir işletme de yok. Dolayısıyla sahil bandında yürüyüş, oturma gibi olaylara müsaade etmemeliyiz. Bu süreci tersine çevirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu belirterek, salgınla mücadelenin daha etkin yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Kentteki vaka sayıları düşmediği takdirde turizmle ilgili sıkıntılar yaşanacağını ifade eden Yazıcı, "Bu bağlamda omuzlarımızda bu şehirde yaşayan yetkililer olarak ağır bir sorumluluk var. Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan bu şehre farklı hizmet ederek konulara farklı bakmamız gerekiyor. Turizmin omuzlarımızdaki sorumluluğunu ve ağırlığını unutmadan işlerimizi yapmaya dikkat etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yazıcı, orman yangınlarına karşı da teyakkuzda olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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