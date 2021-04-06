Antalya'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
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Antalya'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ve ilçede bir süre önce düzenlenen "Dalgakıran" operasyonu kapsamında arandığı tespit edilen Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Ö.K, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma aracına ve bir otomobile çarpan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ö.K'nin aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 775 liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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