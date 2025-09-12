Antalya'da Koruyucu Aile Olma Heyecanı: Hatice ve Nadir İlhan Çifti, Begüm Bebeğiyle Tanıştı

ANTALYA'da evlat özlemi çeken Hatice (32) ve Nadir İlhan (32) çifti, koruyucu aile başvurusu yaptıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne görüşme için davet edildiklerinde, sürprizle karşılaştı. İl Müdürü Galip Sökmen, 2 ay 10 günlük Begüm bebeği, 5 çocuğun 5 koruyucu aileye yerleştirileceği etkinliğin düzenlendiği salon girişinde, görüşme yapacaklarını düşünen İlhan çiftine teslim etti. Bebeğini ilk kez kucağına alıp kokusunu hisseden Hatice İlhan, sevinçten gözyaşı döktü.

Evlat sahibi olamayan Hatice-Nadir İlhan çifti, 8 yıllık evliliklerinde çocuk sevgisini tatmak için koruyucu aile olmaya karar verdi. Koruyucu aile başvurusu kabul edilen İlhan çifti, Bakanlık incelemesi sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına davet edildi. Müdürlükte devlet korumasındaki 5 çocuğun 5 koruyucu aileye yerleştirilmesi için düzenlenecek etkinlikte kendilerinin de kurul görüşmesine katılacağı haberi verilen İlhan çifti, beklemedikleri anda sürprizle karşılaştı.

'BEBEĞİM HOŞ GELDİN'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kucağında 2 ay 10 günlük Begüm bebekle toplantının yapıldığı salona girdi. İlhan çiftini tebrik eden Sökmen, Begüm bebeği Hatice İlhan'ın kucağına verdi. Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Hatice İlhan, "Bebeğim hoş geldin" diyerek, çocuğa ilk kez sarıldı. Bebeğin kokusunu içine çeken İlhan, mutluluğunu "Cennet bahçesi gibi kokuyor" sözleriyle anlattı.

Toplantı salonunda 5 çocuğa koruyucu ailelik yapan 5 çift, mutlu ana şahit oldu.

'KOKUSUNU İÇİME ÇEKTİM'

Kucağındaki bebeği mutluluk gözyaşlarıyla seven Hatice İlhan, "8 yıldır bebek yolu gözlüyoruz. Bebeğimiz olmadığı için koruyucu aile olmayı istedik. İsteyen bütün ailelere, koruyucu ailelikle bebek sahibi olmalarını tavsiye ederim. İlk defa kucağıma aldım. Çok farklı bir duygu, çok güzel. Anneliği hissettim. Kokusunu içime çektim. Çok güzel kokusu var. Cennet bahçesi gibi" dedi.

Nadir İlhan ise Begüm bebeği kucağına alıp kokusunu hissettikten sonra çok heyecanlandığını anlattı. Begüm'e aile oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini dile getiren Nadir İlhan, bebeği aile fertlerinin de heyecanla beklediğini belirtti. İlhan çifti, 2 aylık sürecin ardından Begüm bebeğin yasal olarak koruyucu ailesi olacak.

SEVGİ BAĞI

Bakanlık bakımındaki 1,5 yaşındaki erkek bebeğin korucuyu ailesi olan Kateryna ile Bekir Özdemir çifti ise çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ukrayna asıllı Kateryna Özdemir, 12 yıllık birlikteliklerinin ardından 6 yıldır evli olduğu eşi Bekir ile çocuk sahibi olmayı çok istediklerini anlattı. Uzun zaman önce koruyucu aile olmaya karar verdiğini aktaran Kateryna Özdemir, bebeğini kucağına aldığı ilk gün korku ve pişmanlık hissettiğini, sonrasında ise ona sevgiyle bağlandığını belirtti. İkinci gün bebeğiyle mutluluğu yaşadığını ifade eden Özdemir, birlikte çok güzel günler geçirmeyi hayal ettiğini anlattı.

'KORUYUCU AİLE OLMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "Sevinçli bir günümüz, ilimizde koruyucu aile olmak için gönlü zengin insanlarımız müracaat ettikçe biz de kurumumuzdaki 0-6 yaş arasındaki bebeklerimizi koruyucu aileye yerleştirmek için gayretlice çalışıyoruz. Bugün itibarıyla 306 aile yanında 335 çocuğumuz koruyucu aile hizmeti almaya başladı. 0-6 yaş grubunda 96 çocuğumuzun bakımı yapılıyor. Antalya'da koruyucu aile olmayı isteyenleri kurumumuza davet ediyoruz. Bizden bilgi almalarını talep ediyoruz" dedi.